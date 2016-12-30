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  • 30.12, 20:20
Не опускаться до «кухонной» дипломатии: Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль. Новый год, Обама Барак, Путин, Рождество, санкции, торжества и праздники, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Не опускаться до «кухонной» дипломатии: Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

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Не опускаться до «кухонной» дипломатии: Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

Не опускаться до «кухонной» дипломатии: Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

Не опускаться до «кухонной» дипломатии: Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль

    Президент РФ Владимир Путин сегодня выступил с неожиданным асимметричным ответом на санкции Вашингтона.

    На масштабную высылку российских дипломатов и блокировку имущества дипмиссии Москва пока не отреагирует никак. Москва не будет нагнетать охлаждение отношений с США, это останется односторонним шагом президента Обамы. Такое решение Владимир Путин принял, хотя все вокруг подталкивали его ударить в ответ. Более того, Путин демонстрирует дружелюбие в момент, когда Вашингтон отталкивает руку Москвы. Правда, послание дружбы направлено уже следующему президенту США.

    По словам президента РФ, Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не собирается опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии. А дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.

    Владимир Путин: «Возвращающиеся на родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать.

    Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль».

    Владимир Путин также поздравил Барака Обаму и его семью с наступающим праздником. А в лице избранного президента Дональда Трампа — весь американский народ.

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