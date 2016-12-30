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  • 30.12, 18:49
Братья Запашные привезли в Петербург цирковое шоу по мотивам русских сказок. Санкт-Петербург, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Братья Запашные привезли в Петербург цирковое шоу по мотивам русских сказок

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Братья Запашные привезли в Петербург цирковое шоу по мотивам русских сказок

Братья Запашные привезли в Петербург цирковое шоу по мотивам русских сказок

Братья Запашные привезли в Петербург цирковое шоу по мотивам русских сказок

    Петербуржцы увидят «Вещий сон» Аскольда Запашного. Так назвал народный артист России свое сказочное шоу, которое представит в дни новогодних каникул.

    Воздушные гимнасты, фокусники, клоуны, эквилибристы и дрессированные животные расскажут историю про царя, его пропавшую дочку и Иванушку-дурачка.

    В русских сказках деревья оживали регулярно — и здесь они тоже не смогут устоять на месте. Здесь вообще все очень подвижны: и люди, и животные. Братья Запашные так сильно ассоциируются со львами и тиграми, что сразу и не поверить: как это их шоу и без знаменитых хищников? Но тон действительно задают совсем другие звери: верблюды, мини-лошади, медведи, которые в основном и демонстрируют настоящие чувства.

    О новой русской сказке с голливудским размахом — корреспондент НТВ Алексей Кобылков.

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