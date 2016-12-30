После истории с «замазанным» билбордом Смольный ужесточил правила для подрядчиков

Комитет по печати Петербурга завершил проверку инцидента с незаконным рекламным щитом, демонтированным при помощи фотошопа.отчет о сносе билборда, опубликованный на сайте администрации. На снимке вместо щита появилось размытое пятно, а в действительности конструкция осталась на месте.
Однако в Смольном заявили, что ни комитет, ни подведомственные предприятия не вносили изменения в фотографии. Их предоставила компания-подрядчик, нанятая для демонтажа. После инцидента чиновники решили изменить порядок предоставления отчетных материалов, чтобы исключить подобные случаи.
Александр Дрожжин, заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга: «В отчетную документацию по исполнению контракта подрядными организациями внесено требование, что отчетные материалы должны предоставляться как в печатном виде, так и в виде электронной фотографии, чтобы можно было определить, вносились ли изменения в оригинальный снимок путем редактирования».
После того как новость опубликовали СМИ, на демонтаж незаконного баннера потребовалось всего несколько часов. Около полуночи журналисты НТВ сделали фотографии, доказывающие, что рекламный щит был на месте. Однако к утру конструкция уже исчезла.
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