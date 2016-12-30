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  • 30.12, 18:50

Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах

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Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах

Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах

Ростехнадзор предложил в целях безопасности оборудовать новые жилые дома электроплитами вместо газовых.

В СМИ появилась информация о том, что глава Ростехнадзора Алексей Алёшин написал депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо с предложением запретить использовать газ «как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах». Согласно документу, «предполагается принятие принципиального решения» о запрете использования газа с целью «исключения взрывов и пожаров».

Пресс-служба ведомства подтвердила РИА Новости наличие такого письма, отметив, что речь идет не о запрете использования бытового газа в многоквартирных домах.

Из сообщения пресс-службы: «Речь идет не о запрете использования бытового газа в многоквартирных домах, а о необходимости модернизации самой существующей системы, в рамках которой можно задуматься, например, и о переходе на укомплектование новых жилых домов соответствующими электробытовыми приборами».

Кроме того, по словам собеседника агентства, Ростехнадзор не имеет полномочий контроля соблюдения требований газовой безопасности в многоквартирных домах.

Из сообщения пресс-службы: «Ее осуществляют органы государственного жилищного надзора субъектов РФ».

Представитель ведомства подчеркнул, что Ростехнадзор выступил всего лишь с инициативой обсуждения этого вопроса. По его словам, в качестве альтернативы газу обсуждалось укомплектование жилых домов электроприборами, учитывая то, что использование газа для приготовления пищи составляет около 1% от общего его потребления в России.

Из сообщения пресс-службы: «В любом случае решение будет принимать не Ростехнадзор. Но действительно, такое письмо было, потому что причинами аварии в большинстве случаев являются человеческие факторы».

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