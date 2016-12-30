«Щелкунчик» навсегда: как рождественская сказка стала балетным брендом Петербурга

Исполняется 200 лет сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Маша и Принц на сцене, в анимации и кино. Почему балет Чайковского, музыка которого стала самой исполняемой в мире, был обречен стать рождественским брендом?

Новогоднее расследование провелСказка начинается уже за кулисами этого балета. На исполинском маятнике раскачивается Дроссельмейер, словно запуская волшебный механизм и напоминая всем, что настало время чудес.Маша и Щелкунчик прилетают в дедушкином башмаке в Конфитюренбург. Красивый сказочный город полон конфет и сладостей. Но главным элементом декорацией на сцене стал невероятных размеров торт. Этим свадебным тортом главных героев Шемякин вернул сказке гофмановский дух.Для самого Шемякина сказка Гофмана началась неожиданно, когда Валерий Гергиев попросил отложить уже готовые эскизы для оперы «Любовь к трем апельсинам» и заняться Щелкунчиком. Поначалу художник отказывался: на тот момент у него не было опыта оформления балетов.Но услышав концертную версию в исполнении Гергиева, остался под впечатлением. По словам оформителя, «Щелкунчик», благодаря мастерству дирижера, лишился налета новогоднего утренника.Главным героем художник сделал Дроссельмейера, а мышей превратил в крыс. Юные зрители оказались довольны. Им хотелось побольше отрицательных персонажей., художник-постановщик: «Две тысячи детей сидели в зале „Шатле“, внимательно и тихо отсматривали этот балет. А после, когда я вышел на сцену, они в один голос кричали: „Мсье Шемякин, почему так мало крыс?“ Это так здорово. Мы хотим больше видеть крысиное царство».Танец снежинок Шемякину навеяла американская снежная буря. Отсюда и необычное решение сцены: на черном фоне танцовщицы в черных пачках с белыми пятнами создают иллюзию метели. В такую же непогоду на крыльце своего американского дома художник увидел и прототип Щелкунчика.Мариинский театр назначил хореографом балета 23-летнего Кирилла Симонова, купил ему билеты и отправил к Шемякину, забыв предупредить об этом самого оформителя. А незадолго до того художник написал профиль главного героя, который, как оказалось, очень похож на Симонова.В истории создания балета «Щелкунчик» немало театральных легенд. Одну из таких танцовщики передают от поколения к поколению., исполнитель партии Принца: «На премьере в зале в антракте разносили сладости. И тогда это было очень модно. То есть театр как проводник между покупателем и производителем».Неизвестно, что правда, что выдумка в этой конфетной истории из Мариинки. Но до сих пор музыка балета становится частью торгового маркетинга во многих странах.Николай Цискаридзе ребенком испытал невероятные эмоции, увидев в Большом театре версию Юрия Григоровича. Там Маша и Принц взлетают над сценой не в башмаке, как у Шемякина, а в лодочке., народный артист России: «Я мечтал попасть в эту лодочку, потому что туда попадают только исполнители Принцев. Уже когда я стал артистом Большого театра, под этой лодочкой танцуя, я смотрел и мечтал покачаться на этой лодочке. Затем исполнилась моя мечта. Я там прокатался 18 лет».У Григоровича взлетают не только главные герои, но и Дроссельмейер. Трюк уже 50 лет вызывает невероятный восторг у публики.Анжелина Воронцова впервые вышла в партии Маши, которая стала для нее буквально родной 31 декабря в Большом театре. Теперь главную героиню она исполняет в Михайловском. В версии Начо Дуато Маша стала еще бесстрашнее., исполнительница партии Маши: «Она очень смелая, защищает Щелкунчика, бесстрашно бегает от мышей. Она спасает его действительно. Это не какой-то робкий жест. Она бежит от одной кулисы в другую, и таких пробега в спектакле четыре. И Щелкунчик становится всё больше и больше, и на пятый раз она выводит его настоящего».Дуато придумал для мышей ритмичную хореографию и сделал балет весьма стильным. К слову, в этом году рекорды по количеству предновогодних «Щелкунчиков» побил Михайловский театр, который дал сразу 13 спектаклей и продолжит это делать на зимних каникулах. Только рождественский балет Чайковского способен создать публике настоящее праздничное настроение.Мальчик из рождественской истории «Один дома» Маколей Калкин не избежал участи стать Щелкунчиком. Юный актер сыграл в фильме-балете сразу две роли — Щелкунчика и племянника Дроссельмейера, не произнеся ни слова. Голливудские продюсеры экранизировали сценическую версию бывшего танцовщика Мариинского театра Джорджа Баланчина.В Америке «Щелкунчик» давно стал рождественским брендом. Не только на сцене, в кино, но даже в анимации. Не удержались и создатели «Тома и Джерри». Мышонок танцует с балериной па-де-де под музыку Чайковского, а коту досталась роль злодея.«Щелкунчик» оказался не только самым исполняемым в мире произведением, но и самым кассовым спектаклем. На Западе есть артисты, которые выступают исключительно в Christmas time. Танцуют не покладая ног полтора месяца, затем целый год отдыхают.«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского в прямом смысле обогатил не одно поколение танцовщиков, при этом обогатив и мировую культуру. Ведь на сцене для рождественских и новогодних праздников пока не создано ничего более волшебного и сказочного.И, конечно же, в первую очередь, это неповторимое праздничное настроение создает музыка, в которой композитор передал ту светлую грусть, с которой каждый из нас вспоминает свое ушедшее детство. Когда елочные игрушки были большими, а чудеса настоящими.