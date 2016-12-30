Строительные леса на Михайловском театре превратились в искусную декорацию

Ремонт фасадов на площади Искусств стал поводом для художественного проекта.

Строительные леса Михайловского театра стали вернисажем под открытым небом. Художник Андрей Оленев сумел превратить в произведение искусства деревянный забор и защитную сетку.Акварель на фанерных щитах сделали с сюрпризом для самых внимательных прохожих. Если открыть незаметные на первый взгляд деревянные окошки, можно открыть для себя таинственное закулисье Михайловского театра.Это личное впечатление уличного художника от того, что скрыто за занавесом. Нестандартная выставка будет открыта ровно столько, сколько будет длиться ремонт фасада здания на площади Искусств.Экспозиция станет полной, когда художник заменит неприглядный строительный забор и со стороны Инженерной улицы. Андрей Оленев обещает, что смена погоды не скажется на его творении. Доски со временем потемнеют, намокнут, но рисунок от этого только выиграет.