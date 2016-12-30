Война гатчинцев с рестораном обернулась угрозами и поджогами авто

Полиция проводит предварительное расследование по факту поджогов автомобилей у жителей дома 46 по проспекту 25 Октября в Гатчине. Проблемы у людей начались после того, как на первом этаже их дома появился ресторан.

Жильцы дома №46 по проспекту 25 Октября в Гатчине объявили войну общепиту. Два года назад в здании на первом этаже открыли ресторан. Это неприятное соседство принесло бывшим сотрудникам института ядерной физики шум, вибрацию и работу «до последнего клиента».Начались судебные разбирательства, которые гарантировали победу жильцам. И тут конфликт, по словам людей, вышел на другой уровень. Начались поджоги автомобилей.Елена Егорова показывает всё, что осталось от машины. Две недели назад она, как всегда, припарковала ее во дворе своего дома. Что именно произошло, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вся диверсия занимает не более 30 секунд. Так, по словам жильцов дома, отомстили владельцы ресторана японской кухни после проверки областного комитета по надзору., жительница дома №46 по проспекту 25 Октября: «Было выявлено 16 нарушений по дому. Мы также считаем, что именно это спровоцировало все поджоги».Настоящим камнем преткновения стала вентиляционная труба. Вытяжной короб тянется через все шесть этажей. По словам жильцов дома, они пытались помешать его установке, но все подступы к работам охраняли несколько десятков спортивного вида людей. В итоге, несмотря на протесты, стену всё-таки пробили. Правоохранительные органы в таких действиях нарушений не усмотрели. Но поджоги автомобилей уже расследуют., начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «По факту поджога автомобиля сотрудники полиции сразу определили, что это был поджог. Соответственно, заявление было принято, дело было возбуждено, и в настоящий момент оно находится в стадии предварительного расследования».Подробнее — в репортажеспециально для НТВ.