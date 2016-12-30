В Ленобласти разгорелся скандал из-за «лошадиного» горельефа на фасаде блокадного музея

Споры возникли в связи с тем, что скульптурные изображения красноармейцев, прорывающих кольцо фашистской блокады, получились не вполне эстетичными.

Обновленный музей «Прорыв блокады Ленинграда» еще до завершения реконструкции может лишиться своего скульптурного лица. Сегодня горельеф на фасаде нового здания в Кировске осмотрели чиновники, руководство музея, создатели и общественность.Скорее всего, в начале следующего года для корректировки монумента, изображающего бойцов-участников операции «Искра», его демонтируют. Металлические красноармейцы едва выдерживают натиск критиков монумента.взглянул проблеме в лицо.Масштабную реконструкцию музея «Прорыв блокады Ленинграда» (это ему принадлежит знаменитая диорама Невского пятачка в Кировске) областные власти запланировали в год 70-летия Победы. Общий бюджет — около 75 миллионов рублей. Сейчас работы уже подходят к концу. Но лицо обновленного музея получилось не слишком-то приятным.Скульптура, которую совсем недавно закрепили на фасаде, вообще-то задумана как переосмысление сцены, запечатленной на архивном фото. Три бойца Ленинградского фронта бегут в атаку и карабкаются по крутому берегу в районе Невского пятачка. Понятно, что в лицо смерти взглянуть они готовились не с каменным лицом, но уж точно не с таким, как у стальных скульптур, возмутились активисты., представитель гражданского комитета «В защиту исторического достоинства»: «Это не лицо человека, а морда лошади. Я считаю, что подобные изображения оскорбляют память погибших бойцов и живых ветеранов».Ассоциации как и восприятие скульптурного произведения — дело субъективное. Оцените сами. Не секрет, что те же черты лица на монументальных творениях выполняют гипертрофированными именно с той целью, чтобы образы не терялись при взгляде с расстояния. Правда, у неравнодушных претензии не только к деталям.Олег Кудрявцев, представитель клуба реконструкторов «Второй зенитно-пулеметный полк»: «Напоминает низкополигональную графику в компьютерных игр начала двухтысячных».Создателей горельефа штурм критиков, конечно, застал врасплох. Но от упреков непрофессионалов они обороняются умело., руководитель творческой мастерской «Ковчег»: «Я слышал некомпетентное мнение людей, которые свои высказывания основывали на фотографии лица, снятой с квадрокоптера широкоугольным объективом. Такого ракурса в природе не существует».Но и профессионалы ударили из всех орудий. Конкуренты авторов монумента, битые на конкурсе на право его создания, разгоревшийся скандал, конечно, считают своим шансом взять реванш., скульптор: «Полукруглый фасад выдается вперед. Он символизирует собой прорыв. Но когда на нем помещается темный металл, это издалека смотрится как нора».Но решать всё будут в ставке регионального командования. Всё-таки возведение нового комплекса в Кировске оплачивает областное правительство. Даже администрация музея в этом вопросе с фланга. Хотя свои соображения имеются., директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»: «Последний солдат выполнен довольно невыразительно. И этого солдата мы будем дорабатывать».Решать, нужно ли что-то делать с монументом, будут в начале следующего года. Как раз где-нибудь к годовщине освобождения от блокады его обследует комиссия с привлечением экспертов из Петербурга. И, вполне возможно, стальным красноармейцам придется на время отступить в мастерские. Но, конечно, чтобы вернуться с триумфом, достойным их героических прототипов.