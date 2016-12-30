В Ленобласти разгорелся скандал из-за «лошадиного» горельефа на фасаде блокадного музея

Споры возникли в связи с тем, что скульптурные изображения красноармейцев, прорывающих кольцо фашистской блокады, получились не вполне эстетичными.
Скорее всего, в начале следующего года для корректировки монумента, изображающего бойцов-участников операции «Искра», его демонтируют. Металлические красноармейцы едва выдерживают натиск критиков монумента.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв взглянул проблеме в лицо.
Масштабную реконструкцию музея «Прорыв блокады Ленинграда» (это ему принадлежит знаменитая диорама Невского пятачка в Кировске) областные власти запланировали в год 70-летия Победы. Общий бюджет — около 75 миллионов рублей. Сейчас работы уже подходят к концу. Но лицо обновленного музея получилось не слишком-то приятным.
Скульптура, которую совсем недавно закрепили на фасаде, вообще-то задумана как переосмысление сцены, запечатленной на архивном фото. Три бойца Ленинградского фронта бегут в атаку и карабкаются по крутому берегу в районе Невского пятачка. Понятно, что в лицо смерти взглянуть они готовились не с каменным лицом, но уж точно не с таким, как у стальных скульптур, возмутились активисты.
Максим Цуканов, представитель гражданского комитета «В защиту исторического достоинства»: «Это не лицо человека, а морда лошади. Я считаю, что подобные изображения оскорбляют память погибших бойцов и живых ветеранов».
Ассоциации как и восприятие скульптурного произведения — дело субъективное. Оцените сами. Не секрет, что те же черты лица на монументальных творениях выполняют гипертрофированными именно с той целью, чтобы образы не терялись при взгляде с расстояния. Правда, у неравнодушных претензии не только к деталям.
Олег Кудрявцев, представитель клуба реконструкторов «Второй зенитно-пулеметный полк»: «Напоминает низкополигональную графику в компьютерных игр начала двухтысячных».
Создателей горельефа штурм критиков, конечно, застал врасплох. Но от упреков непрофессионалов они обороняются умело.
Николай Якобсон, руководитель творческой мастерской «Ковчег»: «Я слышал некомпетентное мнение людей, которые свои высказывания основывали на фотографии лица, снятой с квадрокоптера широкоугольным объективом. Такого ракурса в природе не существует».
Но и профессионалы ударили из всех орудий. Конкуренты авторов монумента, битые на конкурсе на право его создания, разгоревшийся скандал, конечно, считают своим шансом взять реванш.
Светлана Серебрякова, скульптор: «Полукруглый фасад выдается вперед. Он символизирует собой прорыв. Но когда на нем помещается темный металл, это издалека смотрится как нора».
Но решать всё будут в ставке регионального командования. Всё-таки возведение нового комплекса в Кировске оплачивает областное правительство. Даже администрация музея в этом вопросе с фланга. Хотя свои соображения имеются.
Денис Пылев, директор музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»: «Последний солдат выполнен довольно невыразительно. И этого солдата мы будем дорабатывать».
Решать, нужно ли что-то делать с монументом, будут в начале следующего года. Как раз где-нибудь к годовщине освобождения от блокады его обследует комиссия с привлечением экспертов из Петербурга. И, вполне возможно, стальным красноармейцам придется на время отступить в мастерские. Но, конечно, чтобы вернуться с триумфом, достойным их героических прототипов.
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