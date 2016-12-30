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  • 30.12, 18:49

Минобороны опубликовало фоторепортаж о работе российских саперов в Алеппо

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Минобороны опубликовало фоторепортаж о работе российских саперов в Алеппо

Минобороны опубликовало фоторепортаж о работе российских саперов в Алеппо

Минобороны опубликовало фоторепортаж о работе российских саперов в Алеппо
  • Фото: mil.ru

    • Российские военнослужащие Международного противоминного центра с начала декабря разминировали 1072 гектара земли в восточных районах Алеппо.

    Фотографии с работой российских специалистов опубликованы на сайте Минобороны РФ. Передовой отряд Международного противоминного центра ВС РФ прибыл в Сирию для разминирования освобожденных от террористов районов Алеппо 3 декабря, а уже 5 декабря приступил к работе.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Всего с 5 декабря российскими саперами разминирована территория общей площадью 1072 гектара, более 400 километров автодорог и около 2,2 тысячи зданий, обезврежено более 16 тысяч взрывоопасных предметов».

    В военном ведомстве отметили, что только за сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектаров и 23,5 километра дорог.

    Как работают российские саперы в освобожденном Алеппо? С какими опасностями им приходится иметь дело? Фото с места,

    Опубликовано НТВ 30 декабря 2016 г.

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