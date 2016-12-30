Минобороны опубликовало фоторепортаж о работе российских саперов в Алеппо

Российские военнослужащие Международного противоминного центра с начала декабря разминировали 1072 гектара земли в восточных районах Алеппо.на сайте Минобороны РФ. Передовой отряд Международного противоминного центра ВС РФ прибыл в Сирию для разминирования освобожденных от террористов районов Алеппо 3 декабря, а уже 5 декабря приступил к работе.
В военном ведомстве отметили, что только за сутки было очищено от взрывоопасных предметов почти 50 гектаров и 23,5 километра дорог.
Как работают российские саперы в освобожденном Алеппо? С какими опасностями им приходится иметь дело? Фото с места,Опубликовано НТВ 30 декабря 2016 г.
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