Корреспондент НТВ узнала секреты работы кремлевских курантов

Этот год продлится дольше на одну секунду. Дополнительное время уходящему 2016 году насчитали специалисты Международной службы вращения Земли. На одну секунду позже о наступлении Нового года возвестят и кремлевские куранты. О том, как сверяют главные часы страны, узнала корреспондент НТВ Светлана Гордеева.
Чтобы добраться до сердца курантов, нужно иметь хорошую спортивную подготовку. Циферблаты установлены на уровне седьмого этажа, механизм — на восьмом. Лифта нет, приходится подниматься по узкой винтовой лестнице.
Куранты в столице появились около 500 лет назад, по бою колоколов стрельцы в Замоскворечье узнавали время. Часы меняли много раз, последнюю версию в 1851 году создали братья Бутеноп. С тех пор они останавливались лишь однажды — во время революции 1917 года, когда снаряд попал в циферблат. Сейчас куранты работают с завидной стабильностью. За тем, чтобы не было сбоев, вот уже почти полвека следит Сергей Назаров. Хранителю времени не раз предлагали всерьез подумать о замене сложного механизма на электронику. Но он всегда отвечал отказом.
С курантами связано немало легенд. Самая распространенная гласит, что стрелки и цифры сделаны из чистого золота. Есть еще одно популярное заблуждение — многие россияне считают, что Новый год наступает с последним ударом колокола. В действительности же — за 20 секунд до первого удара.
31 декабря на НТВ — «Живой Новый год». Мы проведем три прямых трансляции, встретив Новый год по разным часовым поясам, в которых живет Россия. Начало трансляций на НТВ.Ru — в 15:30, 18:30 и 22:30 по московскому времени.
Следить за ними также можно будет на наших страницах в Facebook, «Одноклассниках», Twitter и на YouTube.
Каждый из вас может стать участником новогоднего эфира НТВ, связавшись со студией или выйдя в прямой эфир со своей трансляцией. Подробности — на странице проекта.
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