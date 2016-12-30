#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
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  • 30.12, 18:49
Корреспондент НТВ узнала секреты работы кремлевских курантов. Москва, часы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Корреспондент НТВ узнала секреты работы кремлевских курантов

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Корреспондент НТВ узнала секреты работы кремлевских курантов

Корреспондент НТВ узнала секреты работы кремлевских курантов

Корреспондент НТВ узнала секреты работы кремлевских курантов

    Этот год продлится дольше на одну секунду. Дополнительное время уходящему 2016 году насчитали специалисты Международной службы вращения Земли. На одну секунду позже о наступлении Нового года возвестят и кремлевские куранты. О том, как сверяют главные часы страны, узнала корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

    По легенде, в полночь 31 декабря, когда бьют куранты, нужно успеть загадать желание, и оно сбудется. Но что будет, если часы сломаются? Чтобы выяснить, как работают кремлевские часы, нужно отправиться на верхушку Спасской башни.

    Чтобы добраться до сердца курантов, нужно иметь хорошую спортивную подготовку. Циферблаты установлены на уровне седьмого этажа, механизм — на восьмом. Лифта нет, приходится подниматься по узкой винтовой лестнице.

    Куранты в столице появились около 500 лет назад, по бою колоколов стрельцы в Замоскворечье узнавали время. Часы меняли много раз, последнюю версию в 1851 году создали братья Бутеноп. С тех пор они останавливались лишь однажды — во время революции 1917 года, когда снаряд попал в циферблат. Сейчас куранты работают с завидной стабильностью. За тем, чтобы не было сбоев, вот уже почти полвека следит Сергей Назаров. Хранителю времени не раз предлагали всерьез подумать о замене сложного механизма на электронику. Но он всегда отвечал отказом.

    С курантами связано немало легенд. Самая распространенная гласит, что стрелки и цифры сделаны из чистого золота. Есть еще одно популярное заблуждение — многие россияне считают, что Новый год наступает с последним ударом колокола. В действительности же — за 20 секунд до первого удара.

    31 декабря на НТВ — «Живой Новый год». Мы проведем три прямых трансляции, встретив Новый год по разным часовым поясам, в которых живет Россия. Начало трансляций на НТВ.Ru — в 15:30, 18:30 и 22:30 по московскому времени.

    Следить за ними также можно будет на наших страницах в Facebook, «Одноклассниках», Twitter и на YouTube.

    Каждый из вас может стать участником новогоднего эфира НТВ, связавшись со студией или выйдя в прямой эфир со своей трансляцией. Подробности — на странице проекта.

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