Чиновники Магаса возмущены решением мэра лишить их премий

Новый год еще не наступил, но у сотрудников мэрии Магаса он уже не задался. Чиновники не досчитались долгожданной 13-й зарплаты. Начальство решило, что подчиненные работают спустя рукава, а потому и дополнительных выплат не заслужили. Премии получили только те, кто этого совсем не ожидал.

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За молодым мэром Бесланом Цечоевым закрепилась репутация бесстрашного новатора. За несколько дней до Нового года он принял очередное революционное решение. Градоначальник приказал отменить праздничные бонусы всем чиновникам мэрии.: «Премию должны получать только те люди, которые работают должным образом, проявляют усердие, я бы даже сказал патриотизм».Премии чиновников мэр предложил отдать уборщицам и сантехникам. После этого решения администрация Магаса уже несколько дней сияет как отполированная. Техперсонал, похоже, боится спугнуть удачу. От своего новогоднего бонуса градоначальник тоже решил отказаться., уборщица: «Любят нас, уважают. Премия есть, зарплата ничего. Не жалуемся пока».В чиновничьем лагере зреет недовольство, обсуждать свое решение мэру приходится едва ли не с каждым персонально.Подробности — в репортаже