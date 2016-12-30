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  • 30.12, 17:18
Чиновники Магаса возмущены решением мэра лишить их премий. Ингушетия, мэры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Чиновники Магаса возмущены решением мэра лишить их премий

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Чиновники Магаса возмущены решением мэра лишить их премий

Чиновники Магаса возмущены решением мэра лишить их премий

Чиновники Магаса возмущены решением мэра лишить их премий

    Новый год еще не наступил, но у сотрудников мэрии Магаса он уже не задался. Чиновники не досчитались долгожданной 13-й зарплаты. Начальство решило, что подчиненные работают спустя рукава, а потому и дополнительных выплат не заслужили. Премии получили только те, кто этого совсем не ожидал.

    За молодым мэром Бесланом Цечоевым закрепилась репутация бесстрашного новатора. За несколько дней до Нового года он принял очередное революционное решение. Градоначальник приказал отменить праздничные бонусы всем чиновникам мэрии.

    Беслан Цечоев: «Премию должны получать только те люди, которые работают должным образом, проявляют усердие, я бы даже сказал патриотизм».

    Премии чиновников мэр предложил отдать уборщицам и сантехникам. После этого решения администрация Магаса уже несколько дней сияет как отполированная. Техперсонал, похоже, боится спугнуть удачу. От своего новогоднего бонуса градоначальник тоже решил отказаться.

    Хади Евлоева, уборщица: «Любят нас, уважают. Премия есть, зарплата ничего. Не жалуемся пока».

    В чиновничьем лагере зреет недовольство, обсуждать свое решение мэру приходится едва ли не с каждым персонально.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.

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