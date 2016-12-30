В госреестр коллекторов включены первые 10 агентств

В государственный реестр коллекторов включены первые 10 агентств. С 1 января взыскатели долгов смогут работать только при наличии такой регистрации. Это значит, что к задолжавшим россиянам больше не будут приходить нелегалы, которые ведут себя скорее как бандиты.
Коллекторы опасались, что к Новому году власти вообще не успеют оформить им разрешения и они окажутся в «серой зоне». Но первые 10 московских агентств Федеральная служба судебных приставов уже включила в свой список.
Всего по всей стране в территориальные подразделения службы поступило 31 заявление коллекторов о включении в реестр: в Москве — 18, в Санкт-Петербурге — 5, в Иркутске — 4, в Пермском крае — 2, в Карелии и Кировской области — по одному. Пока свидетельства о регистрации выданы только в Москве. Те агентства, чьи заявления находятся на рассмотрении, могут быть включены в реестр в начале января 2017 года. Нелегалов и нарушителей будут штрафовать.
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