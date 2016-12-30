Западные СМИ оценили троллинг в исполнении посольства РФ в Лондоне

Американские и европейские СМИ заметили и прокомментировали троллинг российского посольства в Лондоне относительно решения администрации Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов.опубликовали картинку с утенком и словом Lame, то есть «хромой», с едкой надписью: «США в ностальгии по холодной войне высылают 35 дипломатов. Как и американцы, мы с нетерпением ждем ухода этой несчастной администрации».
Утенок — это намек на то, что Барак Обама сейчас — это «хромая утка», как в США называют покидающих свой пост президентов.
The Independent: «Ответ России на решение Обамы выслать 35 российских дипломатов оказался быстрым и довольно-таки забавным».
The Washington Times: «Россия поиздевалась над статусом „хромой утки“ Барака Обамы после введения новых санкций».
The Daily Telegraph: «Мы выяснили, что эта картинка утки была создана графическим дизайнером Джо Листом. Явно, он и представить не мог, что ее используют для троллинга президента США».
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