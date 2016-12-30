«Сбербанк» уточнил схему списания долгов и кредитов погибших при крушении Ту-154

«Сбербанк» разъяснил порядок действий для списания всех кредитов и процентов по ним у жертв катастрофы
списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи. Для этого родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии
Ту-154.
Также стало известно, что «Сбербанк» открыл счет для сбора средств в помощь семьям жертв крушения Ту-154. По информации пресс-службы, получателем средств является благотворительный фонд «Православие и Мир».
Из сообщения «Сбербанка»: «„Сбербанк“ открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154. Получателем средств является благотворительный фонд „Православие и Мир“, который выступил с соответствующей инициативой».
Прием добровольных пожертвований будет осуществляться во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.
Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
счет №40703810738000006071
БФ «Православие и Мир»
ИНН 7743069277
Реквизиты банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
потерпел крушение в Чёрном море вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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