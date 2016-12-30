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  • 30.12, 17:18

«Сбербанк» уточнил схему списания долгов и кредитов погибших при крушении Ту-154

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  • Фото РИА Новости, Макс Ветров
«Сбербанк» уточнил схему списания долгов и кредитов погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr>

«Сбербанк» уточнил схему списания долгов и кредитов погибших при крушении Ту-154

«Сбербанк» уточнил схему списания долгов и кредитов погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости, Макс Ветров

    • «Сбербанк» разъяснил порядок действий для списания всех кредитов и процентов по ним у жертв катастрофы Ту-154.

    Ранее «Сбербанк» принял решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи. Для этого родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии 8–800-100–11-66, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

    Также стало известно, что «Сбербанк» открыл счет для сбора средств в помощь семьям жертв крушения Ту-154. По информации пресс-службы, получателем средств является благотворительный фонд «Православие и Мир».

    Из сообщения «Сбербанка»: «„Сбербанк“ открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154. Получателем средств является благотворительный фонд „Православие и Мир“, который выступил с соответствующей инициативой».

    Прием добровольных пожертвований будет осуществляться во всех отделениях банка без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.

    Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:
    счет №40703810738000006071
    БФ «Православие и Мир»
    ИНН 7743069277

    Реквизиты банка:
    БИК 044525225
    ПАО Сбербанк
    Корреспондентский счёт 30101810400000000225

    В воскресенье, 25 декабря, Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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