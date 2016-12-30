Многодетная семья из Омска воссоединилась благодаря помощи местных жителей

Многодетная мать из Омска получила, пожалуй, самый долгожданный подарок на Новый год. Ведь она вполне могла слушать бой курантов абсолютно одна из-за действий органов опеки. Воссоединить семью к празднику удалось благодаря неравнодушным местным жителям.

Органы опеки забрали четырех малышей Зухры Бакиевой в приют. Специалисты посчитали, что в доме, где они проживали, необходимо сделать косметический ремонт: мол, в таких условиях дети существовать не могут.Многодетная мать согласна, что новые обои и ламинат нужны. Но где взять деньги? Отчаявшись, она обратилась за помощью к горожанам.Местные жители и волонтеры принесли игрушки, теплые вещи, продукты, установили перегородку, которая разделила помещение на две комнаты. Люди поставили новые пластиковые окна и входную дверь, наклеили новые обои.Помочь в беде отозвались сотни добровольцев. И вот спустя полгода разлуки самый семейный праздник дети и мать будут встречать вместе.Подробности — в видеоматериале.