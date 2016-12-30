IIHF объяснила отказ в проведении минуты молчания по жертвам крушения Ту-154

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила свой отказ в ответ на просьбу молодежной сборной России провести перед своим дебютным матчем на ЧМ минуту молчания в память о погибших при крушении
телеканала RT, федерация подтвердила, что российская сторона перед матчем со сборной Канады действительно обратилась с просьбой провести минуту молчания и надеть черные траурные повязки. Хоккеистам разрешили лишь повязки.
Ту-154 в районе Сочи.
IIHF: «Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. IIHF не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею».
При крушении Ту-154 в районе Сочи 25 декабря погибли 92 человека: военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
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