Что изменится в России с 1 января: главные нововведения

С 1 января за нетяжкие преступления виновному может быть назначено альтернативное наказание вместо тюрьмы — принудительные работы. Кроме того, подать исковое заявление в суд можно будет онлайн, очереди за полисами ОСАГО в регионах исчезнут, а в так называемых многофункциональных центрах можно будет обменять водительское удостоверение и загранпаспорт.принудительным работам будут действовать на базе колоний-поселений. Например, в башкирском Стерлитамаке они будут трудиться на сельхозпроизводстве. Здесь уже готовы 22 гектара для выращивания свежих овощей и построены теплицы.
Условия содержания таких осужденных будут намного мягче — что-то вроде общежития. Рабочим даже будет положен ежегодный 18-дневный оплачиваемый отпуск, если они не будут нарушать правила внутреннего распорядка. Тем, кто вел себя хорошо, разрешат жить с семьей недалеко от исправительного центра.
С Нового года вступает в силу закон, с помощью которого государство нашло управу на коллекторов. Все, что раньше больше напоминало банальное вымогательство, теперь запрещено. Те, кто работает с должниками, больше не могут оставаться вне закона.
По словам главы общественного совета при МВД Анатолия Кучерены, так называемый закон о коллекторах и правда долгожданный и жесткий. Теперь для того, чтобы собирать долги, коллекторы должны регистрироваться уже как юридическое лицо, их включат в специальный реестр, и вся их деятельность будет под увеличительным стеклом.
Звонить должнику теперь можно будет только с 8:00 до 22:00, количество личных встреч — максимум раз в неделю. При этом никаких угроз и тем более применения силы. За любой проступок — штраф. Следить за коллекторами будет новое управление, созданное в Федеральной службе судебных приставов.
С января все новые автомобили в России должны быть оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. О готовности установить ее уже заявили многие производители. Комплексом оснастят даже электрокары Tesla ради возможности присутствовать на российском авторынке.
По словам экспертов, это действительно первая в мире обязательная и бесплатная система экстренного вызова. К примеру, в Европе что-то подобное заработает только в 2018-м. Главный плюс — моментальное оповещение о ДТП, что примерно на треть ускорит прибытие врачей и поможет спасти примерно 4000 жизней в год. По сути, это тревожная кнопка в каждом авто. У сигнала о бедствии будет приоритетный статус, и передавать его можно через любого сотового оператора. Многи уже начали говорить о попытке государства с помощью комплекса устроить тотальную слежку за водителями, но эксперты уверяют: в этом случае бояться нечего.
В 2017-м список услуг многофункциональных центров расширится. В МФЦ можно будет регистрировать купленную недвижимость, обменивать водительские права, получать внутренние и заграничные паспорта, а также получать необходимые налоговые справки.
Кроме того, станет проще получить автостраховку — с 1 января полис ОСАГО начнут оформлять в электронном виде. Если страховая компания этого не сделает, она будет оштрафована на 300 тысяч рублей.
И, наконец, с 1 января можно будет подать в суд любые документы, будь то иск или жалоба, в электронном виде. Нужно только заполнить форму обращения на сайте суда.
Известно, что еще целый пакет законов вступит в силу позже — с 1 февраля и 1 марта. И время на то, чтобы ознакомиться с ними, у россиян еще есть.
Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».
Что изменится в 2017 годуНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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