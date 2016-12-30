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  • 30.12, 17:18
Сотрудники магазина в Новой Москве рассказали о визите убийц полицейского. криминал, магазины, Москва, расследование, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотрудники магазина в Новой Москве рассказали о визите убийц полицейского

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Сотрудники магазина в Новой Москве рассказали о визите убийц полицейского

Сотрудники магазина в Новой Москве рассказали о визите убийц полицейского

Сотрудники магазина в Новой Москве рассказали о визите убийц полицейского

    Перестрелка на территории Новой Москвы, в которой погиб сотрудник Росгвардии и еще один получил ранения, произошла на территории строящейся пожарной части, а не заброшенной, как сообщалось ранее. За полчаса до трагических событий злоумышленники ограбили магазин.

    Известно, что в перестрелке в поселке Роговское участвовали люди из числа сотрудников субподрядчика, которые работали на стройке сравнительно недавно.

    По словам строителей, в тот вечер злоумышленники уже закончили свой рабочий день, собрали вещи и отправились в магазин, который находится примерно в километре от пожарной части. Через полчаса они вернулись к строящемуся зданию, позже подъехали сотрудники полиции, и произошла перестрелка.

    Как рассказали сотрудники магазина, примерно в 20:50 пятеро мужчин зашли внутрь магазина. Они спокойно проследовали в отдел спиртного, забрали алкоголь, который спрятали в куртки, и так же спокойно направились к выходу, минуя кассу. В этот момент в здании находились только кассир и заместитель управляющего.

    Молодая девушка-кассир попыталась остановить злоумышленников, но они ее оттолкнули и вышли из магазина. После этого сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку.

    Елена Гурина, заместитель управляющего: «Они забрали водку, ром. Текилу брали, джин. Сначала мы услышали крики. Затем увидели по камерам, что наш кассир пытается их остановить. И сразу же я нажала кнопку быстрого реагирования, чтобы группа приехала».

    Подробности — в видеоматериале.

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