Сотрудники магазина в Новой Москве рассказали о визите убийц полицейского

Перестрелка на территории Новой Москвы, в которой погиб сотрудник Росгвардии и еще один получил ранения, произошла на территории строящейся пожарной части, а не заброшенной, как сообщалось ранее. За полчаса до трагических событий злоумышленники ограбили магазин.перестрелке в поселке Роговское участвовали люди из числа сотрудников субподрядчика, которые работали на стройке сравнительно недавно.
По словам строителей, в тот вечер злоумышленники уже закончили свой рабочий день, собрали вещи и отправились в магазин, который находится примерно в километре от пожарной части. Через полчаса они вернулись к строящемуся зданию, позже подъехали сотрудники полиции, и произошла перестрелка.
Как рассказали сотрудники магазина, примерно в 20:50 пятеро мужчин зашли внутрь магазина. Они спокойно проследовали в отдел спиртного, забрали алкоголь, который спрятали в куртки, и так же спокойно направились к выходу, минуя кассу. В этот момент в здании находились только кассир и заместитель управляющего.
Молодая девушка-кассир попыталась остановить злоумышленников, но они ее оттолкнули и вышли из магазина. После этого сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку.
Елена Гурина, заместитель управляющего: «Они забрали водку, ром. Текилу брали, джин. Сначала мы услышали крики. Затем увидели по камерам, что наш кассир пытается их остановить. И сразу же я нажала кнопку быстрого реагирования, чтобы группа приехала».
Подробности — в видеоматериале.
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