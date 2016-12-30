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  • 30.12, 14:16
Посольство РФ в Лондоне потроллило Обаму за антироссийские санкции. дипломатия, Обама Барак, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Посольство РФ в Лондоне потроллило Обаму за антироссийские санкции

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Посольство РФ в Лондоне потроллило Обаму за антироссийские санкции

Посольство РФ в Лондоне потроллило Обаму за антироссийские санкции

Посольство РФ в Лондоне потроллило Обаму за антироссийские санкции

    Сотрудники посольства России в Лондоне с сарказмом прокомментировали решение уходящей из Белого дома администрации США выслать 35 российских дипломатов.

    В своем Twitter посольство опубликовало картинку с утенком и словом Lame, то есть «хромой» с едкой надписью: «США в ностальгии по холодной войне высылают 35 дипломатов. Как и американцы, мы с нетерпением ждем ухода этой убогой администрации».


    Избранный президент США Дональд Трамп, которого свежие указы уходящего президента явно отвлекают от формирования новой администрации, отреагировал на действия Обамы лаконичным комментарием.

    Дональд Трамп: «Пришло время для нашей страны перейти к большим и лучшим вещам. Но в интересах Америки и ее великого народа на следующей неделе я все же встречусь с руководством разведки для выяснения фактов относительно этой ситуации».

    Помощница Трампа Келлиэн Конуэй в интервью CNN дала понять, что введением санкций против России Обама пытается не Москву наказать, а «загнать в угол» своего преемника.

    Келлиэн Конуэй: «Это не способ мирного перехода власти на демократической основе».

    Она также не исключила, что Трамп пересмотрит эти решения вскоре после прихода в Белый дом.

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