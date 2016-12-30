Посольство РФ в Лондоне потроллило Обаму за антироссийские санкции

Сотрудники посольства России в Лондоне с сарказмом прокомментировали решение уходящей из Белого дома администрации США выслать 35 российских дипломатов.
President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016
Избранный президент США Дональд Трамп, которого свежие указы уходящего президента явно отвлекают от формирования новой администрации, отреагировал на действия Обамы лаконичным комментарием.
Дональд Трамп: «Пришло время для нашей страны перейти к большим и лучшим вещам. Но в интересах Америки и ее великого народа на следующей неделе я все же встречусь с руководством разведки для выяснения фактов относительно этой ситуации».
Помощница Трампа Келлиэн Конуэй в интервью CNN дала понять, что введением санкций против России Обама пытается не Москву наказать, а «загнать в угол» своего преемника.
Келлиэн Конуэй: «Это не способ мирного перехода власти на демократической основе».
Она также не исключила, что Трамп пересмотрит эти решения вскоре после прихода в Белый дом.
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