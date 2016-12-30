Интерпол отказал МВД РФ в предоставлении документов на песню Маруани

МВД не стало заводить уголовное дело по заявлению певца Филиппа Киркорова в отношении юриста Игоря Трунова и музыканта Дидье Маруани. При этом российская полиция не смогла получить документы, подтверждающие права француза на песню, ставшую причиной конфликта с Киркоровым.ТАСС.
При этом продолжается проверка по заявлению француза о совершении Киркоровым заведомо ложного доноса.
Также сегодня стало известно, что Интерпол отказал российской полиции в предоставлении документов, подтверждающих права Маруани на песню Symphonic Space Dream, из-за которой у музыканта и возник конфликт с Киркоровом.
По словам Трунова, Интерпол объяснил отказ тем, что документы в данном случае нужно было затребовать по линии МИД или Генпрокуратуры. При этом он отметил, что его доверитель готов самостоятельно, без запросов, предоставить полиции все необходимые доказательства.
Скандал вокруг хита Киркорова разгорелся еще в начале ноября. Тогда Маруани заявил, что песня «Жестокая любовь» является переработкой его композиции Symphonic Space Dream, и хотел через суд взыскать с российского певца 75 миллионов рублей. Француз прибыл в Москву, где его задержала полиция по заявлению Киркорова. Через несколько часов француза освободили, после чего он подал заявление на Киркорова, обвинив его в заведомо ложном доносе.
наблюдается «вопиющая схожесть». Он выразил убеждение, что «Жестокая любовь» является плагиатом, и потребовал от Киркорова компенсации в размере 75 миллионов рублей.
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