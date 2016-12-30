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  • 30.12, 15:47

Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований

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Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований

Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований

Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года.

Как сообщила Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), россияне временно отстранены с 30 декабря.

IBSF: «Международный олимпийский комитет проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Олимпийских играх в Сочи. IBSF с 30 декабря временно отстранила четверых российских скелетонистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил».

В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса IBSF не будет называть имена спортсменов до завершения разбирательств.


В декабре МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Решение было принято на основании второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.

На этом фоне были приняты решения перенести из России ряд соревнований, в том числе чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.

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