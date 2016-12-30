Четверо российских скелетонистов отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года.
IBSF: «Международный олимпийский комитет проинформировал IBSF об открытии расследования по поводу нарушения антидопинговых правил во время соревнований на Олимпийских играх в Сочи. IBSF с 30 декабря временно отстранила четверых российских скелетонистов по подозрению в нарушении антидопинговых правил».
В соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса IBSF не будет называть имена спортсменов до завершения разбирательств.
Imposition of Provisional Suspension of Four Russian Skeleton Athletes https://t.co/cY8wHRkb6S— IBSF (@IBSFsliding) December 30, 2016
В декабре МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014 в Сочи. Решение было принято на основании второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 российских атлетов были причастны к допинговым махинациям на Олимпийских играх в Сочи. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян.
На этом фоне были приняты решения перенести из России ряд соревнований, в том числе чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.
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