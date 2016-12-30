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  • 30.12, 14:16

Специалисты не нашли признаков взрыва на борту Ту-154

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Специалисты не нашли признаков взрыва на борту <nobr>Ту-154</nobr>

Специалисты не нашли признаков взрыва на борту Ту-154

Специалисты не нашли признаков взрыва на борту <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • В ходе расследования крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ не удалось обнаружить признаков взрыва на борту.

    Этот факт при учете расшифровки первых данных с черных ящиков не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

    Кроме этого, из основных версий крушения авиалайнера исключены неблагоприятные погодные условия. Таким образом, на первый план выходят две версии: техническая неисправность и человеческий фактор, добавил собеседник агентства.

    Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Чёрном море в воскресенье утром после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых было восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также двое госслужащих. Все они погибли.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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