Специалисты не нашли признаков взрыва на борту Ту-154

В ходе расследования крушения самолета
ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ту-154 Минобороны РФ не удалось обнаружить признаков взрыва на борту.
Кроме этого, из основных версий крушения авиалайнера исключены неблагоприятные погодные условия. Таким образом, на первый план выходят две версии: техническая неисправность и человеческий фактор, добавил собеседник агентства.
потерпел крушение в Чёрном море в воскресенье утром после вылета в направлении Сирии. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых было восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также двое госслужащих. Все они погибли.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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