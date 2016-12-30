Захарова назвала «безумной ложью» сообщения о закрытии американской школы в Москве

Информация о намерении российской стороны закрыть
англо-американскую школу в Москве в ответ на введенные Вашингтоном санкции не соответствует действительности, объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова: «Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей».
Американские официальные лица анонимно пробрифинговали свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыл…Posted by Мария Захарова on Friday, December 30, 2016
Ранее телеканал CNN сообщил, что в качестве ответной меры после введения Вашингтоном новых санкций Россия якобы закрывает англо-американскую школу в Москве и дом отдыха диппредставительства США в Серебряном Бору.
Russian authorities order closure of the Anglo-American School of Moscow in response to sanctions, US official says https://t.co/pHkktuDOMK pic.twitter.com/ig9BofyD0B— CNN (@CNN) December 30, 2016
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