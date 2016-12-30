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  • 30.12, 14:16

Захарова назвала «безумной ложью» сообщения о закрытии американской школы в Москве

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Захарова назвала «безумной ложью» сообщения о закрытии американской школы в Москве

Захарова назвала «безумной ложью» сообщения о закрытии американской школы в Москве

Захарова назвала «безумной ложью» сообщения о закрытии американской школы в Москве
  • Фото: panoramio.com

    • Информация о намерении российской стороны закрыть англо-американскую школу в Москве в ответ на введенные Вашингтоном санкции не соответствует действительности, объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что «телеканал CNN и другие западные СМИ снова со ссылкой на американские официальные источники распространили недостоверную информацию».

    Мария Захарова: «Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей».

    Американские официальные лица анонимно пробрифинговали свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыл…

    Posted by Мария Захарова on Friday, December 30, 2016


    Ранее телеканал CNN сообщил, что в качестве ответной меры после введения Вашингтоном новых санкций Россия якобы закрывает англо-американскую школу в Москве и дом отдыха диппредставительства США в Серебряном Бору.


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