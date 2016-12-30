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  • 30.12, 15:47
Сотрудники ДПС спасли жителей иркутского поселка от гибели в огне. Иркутская область, пожары, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотрудники ДПС спасли жителей иркутского поселка от гибели в огне

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Сотрудники ДПС спасли жителей иркутского поселка от гибели в огне

Сотрудники ДПС спасли жителей иркутского поселка от гибели в огне

Сотрудники ДПС спасли жителей иркутского поселка от гибели в огне

    Поистине жарким выдалось ночное дежурство у двоих иркутских сотрудников ДПС. Проезжая мимо одного из поселков, они увидели, что горит дом. Вызвали МЧС, а пока спасатели ехали на место, сами бросились в огонь.

    Мужчины вынесли из горящих комнат четверых детей и помогли выбраться родителям. А потом, не теряя ни минуты, приступили к тушению. Полицейским пришлось бороться с пламенем без каких-либо спецсредств. В руках у них были только ведра с водой.

    Если бы не оперативность полицейских, находившиеся в доме люди могли погибнуть. Кроме того, практически все дома в поселке деревянные, и сгореть могла вся улица. Но стражи порядка разбудили спящих соседей и помогли вынести из огня четырех детей и их родителей.

    В поселке Павла Сыроватского и Александра Серова теперь считают настоящими героями. Они к такой славе, конечно, оказались не готовы. Говорят, что просто делали свою работу. В канун Нового года правоохранители навестили местных жителей и подарили им подарки к празднику.

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