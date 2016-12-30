Российский режиссер впал в кому после несчастного случая в Таиланде

Российский кинорежиссер Фёдор Кудряшов находится в состоянии комы в больнице курортной Паттайи. Его сбил гидроцикл, когда он занимался снорклингом. Трагедия произошла на глазах супруги режиссера и его сына.

Фёдор Кудряшов перенес две сложные операции, и теперь дышать ему помогает специальный аппарат. Жена Фёдора постоянно находится в больнице и ждет новостей о состоянии супруга.Та поездка должна была оставить в памяти приятные воспоминания о теплом океане. Кудряшов вместе с семьей улетел подальше от холодной Москвы в Паттайю. В одно утро он нырял в водолазной маске рядом с берегом. А спустя несколько минут сын режиссера заметил, что мимо отца на огромной скорости пронесся скутер. А через мгновение двое на водном мотоцикле уже пытались вытащить мужчину на поверхность. На помощь бросились очевидцы и жена Фёдора Кудряшова. В тот момент мужчина уже потерял сознание.Врачам удалось спасти жизнь Кудряшова. Спустя некоторое время мужчине сделали еще одну операцию. И теперь его ввели в состояние искусственной комы для того, чтобы мозг не испытывал нагрузок. Между тем местные врачи не теряют оптимизма. Говорят, что через несколько недель Фёдора можно будет доставить на родину для следующего этапа лечения. Сколько именно необходимо времени на лечение, тайские медики не берутся предположить. Возможно, для восстановления потребуются месяцы.Тем временем в московском Театре наций, где Кудряшова хорошо знают, решают, как ему помочь. Работники театра ждут, когда режиссера доставят на родину, и готовят все необходимое для его лечения в России.Известно, что Фёдор Кудряшов снял 17 картин, в том числе и для НТВ. В его послужном списке документальное кино и телевизионные фильмы. Режиссеру 33 года, и это только начало пути. Пока перед семьей Кудряшова находится серьезное препятствие. Известно, что страховки хватило только на одну операцию и несколько дней пребывания в больнице. Сутки в клинике стоят около 3000 долларов. К тому же необходимо решить вопрос с перелетом в Россию.Вероятные виновники инцидента уже побывали в местном полицейском участке. Что будет дальше, предстоит решить тайским правоохранителям. Известно лишь, что лихачи на водном мотоцикле — россияне, прилетели в отпуск из Самары.