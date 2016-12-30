Давка школьников на эскалаторе в ставропольском ТЦ попала на видео

В Ставропольском крае следователи выясняют, почему учителя недосмотрели за школьниками. Дети получили травмы, спускаясь на эскалаторе.началась настоящая давка.
Тех, кто оказался внизу, пытались вытащить взрослые. Но почему-то никто из очевидцев не сообщил охране о ЧП, и сотрудники торгового центра даже не пытались остановить эскалатор.
Из сообщения СУ СК РФ по Ставропольскому краю: «Проведен осмотр места происшествия, пострадавшие дети признаны потерпевшими, изъята видеозапись регистратора торгового центра, в школе проведен обыск, в ходе которого изъяты документы по организации этого мероприятия».
Пострадали пятеро школьников. После осмотра детей вернули педагогам. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
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