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  • 30.12, 15:47
Давка школьников на эскалаторе в ставропольском ТЦ попала на видео. дети и подростки, магазины, несчастные случаи, Ставропольский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Давка школьников на эскалаторе в ставропольском ТЦ попала на видео

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Давка школьников на эскалаторе в ставропольском ТЦ попала на видео

Давка школьников на эскалаторе в ставропольском ТЦ попала на видео

Давка школьников на эскалаторе в ставропольском ТЦ попала на видео

    В Ставропольском крае следователи выясняют, почему учителя недосмотрели за школьниками. Дети получили травмы, спускаясь на эскалаторе.

    Разобраться в деталях инцидента сотрудникам СК поможет запись камеры наблюдения. На кадрах видно, как сначала падает один ребенок, следом за ним теряет равновесие его одноклассник. В итоге уже через несколько секунд на эскалаторе началась настоящая давка.

    Тех, кто оказался внизу, пытались вытащить взрослые. Но почему-то никто из очевидцев не сообщил охране о ЧП, и сотрудники торгового центра даже не пытались остановить эскалатор.

    Из сообщения СУ СК РФ по Ставропольскому краю: «Проведен осмотр места происшествия, пострадавшие дети признаны потерпевшими, изъята видеозапись регистратора торгового центра, в школе проведен обыск, в ходе которого изъяты документы по организации этого мероприятия».

    Пострадали пятеро школьников. После осмотра детей вернули педагогам. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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