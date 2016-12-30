RIP: Медведев назвал последние решения Обамы «антироссийской агонией»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил сожаление в связи с тем, что администрация уходящего президента США Барака Обамы заканчивает свою жизнь в Белом доме антироссийской агонией.
Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 30, 2016
Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России на основании хакерских атак, которые произошли в США перед президентскими выборами. В Вашингтоне считают, что за взломом серверов Демократической партии стоит Кремль. Власти США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов и включении в черные списки шести физических лиц, в том числе высокопоставленных сотрудников ГРУ, и пяти ведомств и компаний, включая ГРУ и ФСБ.
В Кремле расценили эти действия как акт «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить», а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.
Комментарии