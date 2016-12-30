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  • 30.12, 12:45

RIP: Медведев назвал последние решения Обамы «антироссийской агонией»

1 комментарий
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
RIP: Медведев назвал последние решения Обамы «антироссийской агонией»

RIP: Медведев назвал последние решения Обамы «антироссийской агонией»

RIP: Медведев назвал последние решения Обамы «антироссийской агонией»
  • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил сожаление в связи с тем, что администрация уходящего президента США Барака Обамы заканчивает свою жизнь в Белом доме антироссийской агонией.

    Свой комментарий в Twitter по поводу введения Вашингтоном новых санкций против России Дмитрий Медведев сопроводил фразой Rest in peace (RIP) — «Покойся с миром».



    Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России на основании хакерских атак, которые произошли в США перед президентскими выборами. В Вашингтоне считают, что за взломом серверов Демократической партии стоит Кремль. Власти США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов и включении в черные списки шести физических лиц, в том числе высокопоставленных сотрудников ГРУ, и пяти ведомств и компаний, включая ГРУ и ФСБ.

    В Кремле расценили эти действия как акт «предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить», а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.

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