Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила государственной аккредитации два вуза, а еще пяти запретила принимать студентов.
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Решения приняты по итогам проверок, которые показали, что указанные учебные заведения не устранили нарушения.
За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:
1. Тюменский филиал ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;
2. ЧОУ ВО «Институт управления»;
3. ГБОУ ВО Калининградской области «Педагогический институт»;
4. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»;
5. АНОО ВО «Восточный институт».
#Рособрнадзор сообщает о лишении государственной аккредитации, запретах приема https://t.co/klle946PZl pic.twitter.com/reOJJDtb2Z— Рособрнадзор (@obrnadzor) December 30, 2016
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