Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила государственной аккредитации два вуза, а еще пяти запретила принимать студентов.

656 вузы

образование

Аккредитации, как следует из сообщения Рособрнадзора, лишены калужский филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова и Курская академия государственной и муниципальной службы.Решения приняты по итогам проверок, которые показали, что указанные учебные заведения не устранили нарушения.За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:1. Тюменский филиал ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;2. ЧОУ ВО «Институт управления»;3. ГБОУ ВО Калининградской области «Педагогический институт»;4. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»;5. АНОО ВО «Восточный институт».