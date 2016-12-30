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  • 30.12, 12:45

Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

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Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

Рособрнадзор запретил пяти вузам набирать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки лишила государственной аккредитации два вуза, а еще пяти запретила принимать студентов.

Аккредитации, как следует из сообщения Рособрнадзора, лишены калужский филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова и Курская академия государственной и муниципальной службы.

Решения приняты по итогам проверок, которые показали, что указанные учебные заведения не устранили нарушения.

За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:

1. Тюменский филиал ЧОУ ВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;
2. ЧОУ ВО «Институт управления»;
3. ГБОУ ВО Калининградской области «Педагогический институт»;
4. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»;
5. АНОО ВО «Восточный институт».


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