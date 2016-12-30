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  • 30.12, 12:45
Западные СМИ отреагировали на перемирие в Сирии. войны и вооруженные конфликты, Сирия, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Западные СМИ отреагировали на перемирие в Сирии

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Западные СМИ отреагировали на перемирие в Сирии

Западные СМИ отреагировали на перемирие в Сирии

    Уже несколько часов в Сирии действует режим прекращения огня. Официальный Дамаск и оппозиционные группировки достигли соглашения при участии российских дипломатов. Накануне об этом заявил Владимир Путин. Гарантами выполнения договоренностей стали Москва и Анкара. На Западе важную новость встретили довольно сдержанно, но обойти ее стороной не смогли.

    Сирия затихла. Говорить об этом пока можно только с осторожностью, но все-таки даже западные СМИ, обычно склонные искать малейшие нарушения и малейшие несоответствия между заявлениями России и ситуацией в арабской республике, пока что ничего не нашли.

    Ленты информагентств, что называется, не пестрят сообщениями. В отдельных провинциях Сирии отмечены перестрелки, но в целом перемирие соблюдается. Об этом, в частности, говорит британская The Guardian. Эффект от дипломатических усилий России аккуратно, с оговорками, но все же подтверждают и в США.

    Из сообщения телеканала Fox News: «Турция и Россия согласовали план по прекращению огня на всей территории Сирии, начиная с полуночи сегодняшнего дня. Но пока официальные представители турецких властей не подтвердили того, что такое соглашение достигнуто, они говорят, что переговоры еще не закончены. И некоторые лидеры повстанцев заявляют, что никаких договоренностей не будет, пока они не узнают всех деталей этих переговоров».

    Но это реакция СМИ, то есть слова, которые остаются на усмотрение редакторов новостных выпусков. Официально свое мнение ранее высказал американский Госдепартамент.

    Подробности — в видеоматериале.

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