Западные СМИ отреагировали на перемирие в Сирии

Уже несколько часов в Сирии действует режим прекращения огня. Официальный Дамаск и оппозиционные группировки достигли соглашения при участии российских дипломатов. Накануне об этом заявил Владимир Путин. Гарантами выполнения договоренностей стали Москва и Анкара. На Западе важную новость встретили довольно сдержанно, но обойти ее стороной не смогли.
Ленты информагентств, что называется, не пестрят сообщениями. В отдельных провинциях Сирии отмечены перестрелки, но в целом перемирие соблюдается. Об этом, в частности, говорит британская The Guardian. Эффект от дипломатических усилий России аккуратно, с оговорками, но все же подтверждают и в США.
Из сообщения телеканала Fox News: «Турция и Россия согласовали план по прекращению огня на всей территории Сирии, начиная с полуночи сегодняшнего дня. Но пока официальные представители турецких властей не подтвердили того, что такое соглашение достигнуто, они говорят, что переговоры еще не закончены. И некоторые лидеры повстанцев заявляют, что никаких договоренностей не будет, пока они не узнают всех деталей этих переговоров».
Но это реакция СМИ, то есть слова, которые остаются на усмотрение редакторов новостных выпусков. Официально свое мнение ранее высказал американский Госдепартамент.
Подробности — в видеоматериале.
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