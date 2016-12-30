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  • 30.12, 11:14

Новосибирская компания заплатит 1 млн рублей за подкуп приставов бутылкой шампанского

2 комментария

Новосибирская компания заплатит 1 млн рублей за подкуп приставов бутылкой шампанского

Новосибирская компания заплатит 1 млн рублей за подкуп приставов бутылкой шампанского

Крупная новосибирская строительная компания «Строительное управление №9» по решению суда заплатит штраф в 1 млн рублей за передачу судебным приставам бутылки шампанского и бутылки коньяка.

Представитель фирмы рассчитывала, что за этот подарок приставы снимут арест с принадлежащего ей автомобиля в связи с частичным погашением задолженности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов.

Из сообщения прокуратуры: «Установлен факт незаконной передачи главным бухгалтером ОАО „СУ-9“ в интересах юридического лица бутылки шампанского и бутылки коньяка должностным лицам Отдела судебных приставов по Центральному району Новосибирска».

В результате в отношении компании было возбуждено дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Шампанское и коньяк по решению суда конфискованы.

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