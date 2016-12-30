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  • 30.12, 09:43

Родственника Джона Кеннеди арестовали за драку у бара

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Родственника Джона Кеннеди арестовали за драку у бара

Родственника Джона Кеннеди арестовали за драку у бара

Родственника Джона Кеннеди арестовали за драку у бара
  • Фото Associated Press © 2016

    • Полиция арестовала внучатого племянника Джона Кеннеди за драку у одного из баров в городе Аспен (штат Колорадо).

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, 22-летний Джон Конор Кеннеди устроил потасовку с мужчиной возле питейного заведения. При этом он оказал сопротивление стражам порядка, пытавшимся разнять дерущихся.

    В результате Кеннеди были предъявлены обвинения в хулиганстве. Судебное слушание по делу назначено на 22 февраля.

    Джон Конор Кеннеди — внук 64-го генерального прокурора США Роберта Кеннеди и внучатый племянник Джона Кеннеди, 35-го президента США.

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