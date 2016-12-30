Родственника Джона Кеннеди арестовали за драку у бара

Полиция арестовала внучатого племянника Джона Кеннеди за драку у одного из баров в городе Аспен (штат Колорадо).ТАСС со ссылкой на местные СМИ, 22-летний Джон Конор Кеннеди устроил потасовку с мужчиной возле питейного заведения. При этом он оказал сопротивление стражам порядка, пытавшимся разнять дерущихся.
В результате Кеннеди были предъявлены обвинения в хулиганстве. Судебное слушание по делу назначено на 22 февраля.
Джон Конор Кеннеди — внук 64-го генерального прокурора США Роберта Кеннеди и внучатый племянник Джона Кеннеди, 35-го президента США.
Комментарии