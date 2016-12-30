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  • 30.12, 09:43
Киев пообещал передать ДНР и ЛНР 228 пленных до Рождества. ДНР, ЛНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, плен. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Киев пообещал передать ДНР и ЛНР 228 пленных до Рождества

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Киев пообещал передать ДНР и ЛНР 228 пленных до Рождества

Киев пообещал передать ДНР и ЛНР 228 пленных до Рождества

Киев пообещал передать ДНР и ЛНР 228 пленных до Рождества

    Украина в одностороннем порядке освободила 15 пленных из Донбасса. Соответствующий указ подписал Пётр Порошенко.

    Людей передали представителям народных республик на контрольно-пропускном пункте в районе Горловки.

    Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР: «Девять человек были осуждены, я надеюсь, что на руках будут акты о помиловании от президента, то есть это было первое требование на Минске: обязательно чтобы они были процессуально очищены, и все у них было замечательно. Шесть женщин будет в этом списке. Одна девочка — Андреенко Александра, мы ее очень давно ждали. Девушка перенесла такое, что я, наверное, не пожелаю взрослому мужчине то, что сделали с ней там».

    Представители ЛНР и ДНР напомнили, что готовы обменять пленных по формуле «всех на всех», как это прописано в минских договоренностях.

    Несколько дней назад главы народных республик освободили двух украинских женщин. До рождественских праздников Киев планирует передать властям Донбасса 228 человек, те в свою очередь готовы освободить 58 украинских пленных.

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