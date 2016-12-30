Киев пообещал передать ДНР и ЛНР 228 пленных до Рождества

Украина в одностороннем порядке освободила 15 пленных из Донбасса. Соответствующий указ подписал Пётр Порошенко.Людей передали представителям народных республик на контрольно-пропускном пункте в районе Горловки.
Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР: «Девять человек были осуждены, я надеюсь, что на руках будут акты о помиловании от президента, то есть это было первое требование на Минске: обязательно чтобы они были процессуально очищены, и все у них было замечательно. Шесть женщин будет в этом списке. Одна девочка — Андреенко Александра, мы ее очень давно ждали. Девушка перенесла такое, что я, наверное, не пожелаю взрослому мужчине то, что сделали с ней там».
Представители ЛНР и ДНР напомнили, что готовы обменять пленных по формуле «всех на всех», как это прописано в минских договоренностях.
Несколько дней назад главы народных республик освободили двух украинских женщин. До рождественских праздников Киев планирует передать властям Донбасса 228 человек, те в свою очередь готовы освободить 58 украинских пленных.
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