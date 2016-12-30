В Ростове-на-Дону потушили масштабный пожар

В МЧС сообщили, что в результате пожара на улице Доватора в
Ростове-на-Дону пострадавших нет.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области: «Информация о возгорании производственного цеха на улице Доватора поступила в четверг в 23:05 по московскому времени. Огонь распространился на площади тысячи квадратных метров. Менее чем за час площадь пожара увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров».
В МЧС уточнили, что пожару была присвоена третья категория сложности. Производственное помещение, где производили мебель, полностью уничтожено огнем. Пожар был потушен в 05:10.
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