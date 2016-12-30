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  • 30.12, 08:12

В Китае самка панды сломала мужчине обе руки

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  • Фото Reuters © 2016, China Stringer Network
В Китае самка панды сломала мужчине обе руки

В Китае самка панды сломала мужчине обе руки

В Китае самка панды сломала мужчине обе руки
  • Фото Reuters © 2016, China Stringer Network

    • В тренировочном центре панд одна из самок напала на сотрудника, порвала ему сухожилие на ноге и сломала обе руки.

    Как сообщает портал China News Service,
    нападение произошло еще 17 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

    В тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где выросших в зоопарках животных готовят к самостоятельной жизни на воле, самка бамбукового медведя напала на служителя.

    По сведениям СМИ, ЧП произошло, когда 16-летняя самка панды по кличке Симэй искала своего детеныша в рамках тренировочной программы. Внезапно она набросилась на сотрудника центра, прокусила ему сухожилие на ноге и протащила мужнину по вольеру, сломав ему оба запястья. Другие сотрудники центра смогли отбить коллегу у разъяренной панды.

    В настоящее время пострадавший все еще остается в больнице.

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