В Китае самка панды сломала мужчине обе руки

В тренировочном центре панд одна из самок напала на сотрудника, порвала ему сухожилие на ноге и сломала обе руки.China News Service,
нападение произошло еще 17 декабря, но известно о нем стало только сейчас.
В тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где выросших в зоопарках животных готовят к самостоятельной жизни на воле, самка бамбукового медведя напала на служителя.
По сведениям СМИ, ЧП произошло, когда 16-летняя самка панды по кличке Симэй искала своего детеныша в рамках тренировочной программы. Внезапно она набросилась на сотрудника центра, прокусила ему сухожилие на ноге и протащила мужнину по вольеру, сломав ему оба запястья. Другие сотрудники центра смогли отбить коллегу у разъяренной панды.
В настоящее время пострадавший все еще остается в больнице.
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