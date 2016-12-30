В Москве прошла пресс-конференция Деда Мороза

Главный российский Дед Мороз ответил в Москве на вопросы журналистов. И это не просто забавное предновогоднее мероприятие. Дело в том, что предшествовала этой
большого новогоднего путешествия. Вместе с НТВ за 48 дней он объехал десятки городов и подарил тысячи подарков.
пресс-конференции грандиозная акция: путешествие Деда Мороза по российским регионам, в котором ему помогал телеканал НТВ. В ходе этой поездки были исполнены мечты многих маленьких россиян.
Дед Мороз: «Мальчик мне сказал: „Дедушка, я у тебя попросил сестренку. Спасибо, ты мою просьбу выполнил. Поэтому, давай в этом году будут просто роликовые коньки“».
Впрочем, дедушка признается, что современным детям угодить не так-то просто. Одними коньками, а иногда и телефонами, не отделаешься.
Дед Мороз: «Нынешнему поколению детей приносишь телефоны, трансформеры, и дети до сих пор недовольны. Вот как сложно становится угодить. А иной раз, ты понимаешь, что счастье — оно в другом».
Пресс-конференция, посвященная окончанию большого путешествия длилась недолго. Ведь Деду Морозу надо продолжать вручать подарки, которые он еще не успел подарить во время эстафеты.
Дед Мороз: «Главное, что мы хотим сказать нашей эстафетой добра: недостаточно одного дня в году, чтобы сделать добрые дела. Недостаточно одного месяца. Пожалуйста, родные мои, пусть ваши сердца будут открытыми для добрых дел круглый год».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, телеканал НТВ тоже приготовил зрителям подарки. В праздничном эфире будет разыграна рекордная в истории российских лотерей сумма — один миллиард рублей, а также множество призов на сотни миллионов.
А еще 31 декабря НТВ приглашает всех жителей России вместе встретить «Живой Новый год». Каждый может стать звездой новогоднего шоу и связаться со студией c помощью телефона, ноутбука или камеры.
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