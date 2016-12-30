Крушение Ту-154: поисковые работы не прервутся в новогоднюю ночь

Становятся известными все новые подробности катастрофы
находятся на расшифровке. И даже их первые данные позволили уменьшить количество версий причин трагедии. Уже известно, что следов пожара или взрыва на обломках, поднятых со дна моря, эксперты не обнаружили. Что же пошло не так во время полета и когда станут известны результаты расследования, узнал корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Ту-154 у берегов Сочи. В Минобороны заявили, что нештатная ситуация на борту лайнера развивалась всего 10 секунд, до этого полет шел по плану.
Между отрывом от земли и падением в море прошло 70 секунд. Из них 10 было потрачено на борьбу с нештатной ситуацией. Так официальные лица называют то, что случилось с самолетом. Деталей пока известно не много.
Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года».
Какие-то более определенные выводы можно будет сделать только после полной расшифровки двух черных ящиков, это еще примерно дней десять. А окончательные итоги расследования огласят не раньше чем через месяц. Тем не менее, по характеру обломков уже сейчас можно судить, что взрыва на борту не было: самолет развалился от удара об воду на скорости в несколько сотен километров в час. И что погода не мешала летчикам.
Прогнозы синоптиков переменчивы, как и местная погода. Поисковые работы осложняет ливень, а синоптики обещают еще мокрый снег и сильную волну. Тем не менее, поисковые работы не прекращаются ни на минуту и будут продолжены даже в новогоднюю ночь. Пока найдены тела 19 погибших. Из моря подняли 13 крупных и почти две тысячи мелких обломков самолёта.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря. На борту находились 92 человека: экипаж, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Никто не выжил.
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