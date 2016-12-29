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  • 29.12, 23:05

Госдеп подтвердил информацию о высылке из США 35 российских дипломатов

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Госдеп подтвердил информацию о высылке из США 35 российских дипломатов

Госдеп подтвердил информацию о высылке из США 35 российских дипломатов

Во внешнеполитическом ведомстве США подтверждают информацию о высылке из страны 35 российских дипломатов и консульских служащих.

Марк Тонер, официальный представитель Госдепартамента США: «Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника».

Ранее сообщалось, что закрываются также два российских жилых объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Дипломатам дано 72 часа на сборы, пишет «Интерфакс».

Также президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкции. Речь идет о шести физических лицах и пяти ведомствах и организациях, в числе которых Федеральная служба безопасности РФ и ГРУ Генштаба РФ.

Напомним, после того, как появилась информация о том, что США готовят введение новых ограничительных мер против РФ, в МИД РФ предупредили, что «любые действия против российских дипломатических представительств в США немедленно срикошетят по американским дипломатам в России».

Эти меры предприняты Вашингтоном в связи с приписываемыми России хакерскими атаками. В Белом доме считают, что некие «русские хакеры» причастны ко взлому серверов Демократической партии США и публикации переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с главой своего предвыборного штаба на сайте WikiLeaks. Демпартия уверяет, что во многом благодаря этому Клинтон проиграла выборы. Так накануне госсекретарь США Джон Керри заявил, что «кибератаки оказали значительное влияние» на итоги президентских выборов в США.

В Кремле все обвинения Демпартии США назвали ерундой. А сам избранный президент США Дональд Трамп высмеял обвинения СМИ и Демпартии о причастности «русских хакеров» к его победе на выборах. При этом Трамп заявлял, что разделяет точку зрения президента России о том, что Демократической партии США следовало бы уже научиться проигрывать достойно.

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