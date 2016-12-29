Путин отклонил закон о системе учета «Контингент обучающихся»

Президент наложил вето на закон о создании государственных информационных баз «Контингент обучающихся», который был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
Однако президент счел, что в законе должен быть прописан перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определен круг лиц, которые получат доступ к информации, и их ответственность.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, письма с возражениями Путин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
Надо сказать, что ранее против закона выступила сенатор Елена Мизулина. Она обратила внимание на то, что информация о детях, содержащаяся в системе «Контингент обучающихся», может попасть к «недобросовестным людям».
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