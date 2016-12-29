Госдеп США назвал перемирие в Сирии «позитивным развитием»

В Госдепе США оценили договоренности о прекращении огня между сторонами сирийского конфликта.
Также представитель Госдепа Марк Тонер выразил надежду на то, что все стороны конфликта будут соблюдать режим прекращения огня, передает «Интерфакс».
сирийские власти и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. При этом президент отметил, что достигнутые договоренности стали результатом совместной работы России, Турции и Ирана.
В свою очередь Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Минобороны опубликовало список сирийских оппозиционных группировок, присоединившихся к перемирию. Всего к нему должны присоединиться 60 тысяч боевиков.
заложили долгосрочную основу для стабилизации ситуации в Сирии.
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