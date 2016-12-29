#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 21:34

Госдеп США назвал перемирие в Сирии «позитивным развитием»

1 комментарий

Госдеп США назвал перемирие в Сирии «позитивным развитием»

Госдеп США назвал перемирие в Сирии «позитивным развитием»

В Госдепе США оценили договоренности о прекращении огня между сторонами сирийского конфликта.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что новость о перемирии в гражданской войне в Сирии — это «позитивное развитие».

Также представитель Госдепа Марк Тонер выразил надежду на то, что все стороны конфликта будут соблюдать режим прекращения огня, передает «Интерфакс».

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил, что сирийские власти и вооруженная оппозиция смогли договориться о прекращении огня и начале мирных переговоров. При этом президент отметил, что достигнутые договоренности стали результатом совместной работы России, Турции и Ирана.

В свою очередь Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Минобороны опубликовало список сирийских оппозиционных группировок, присоединившихся к перемирию. Всего к нему должны присоединиться 60 тысяч боевиков.

А Башар Асад отметил, что достигнутые договоренности впервые заложили долгосрочную основу для стабилизации ситуации в Сирии.

Новости по теме

Решение сирийской проблемы

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru