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  • 29.12, 21:34
Семья отставников из Каменки добилась переезда из аварийного дома. Ленинградская область, Минобороны РФ, Санкт-Петербург, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Семья отставников из Каменки добилась переезда из аварийного дома

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Семья отставников из Каменки добилась переезда из аварийного дома

Семья отставников из Каменки добилась переезда из аварийного дома

Семья отставников из Каменки добилась переезда из аварийного дома

    Пикет супругов Григораш перед штабом Западного военного округа принес долгожданный результат.

    Отставные военные, пикетировавшие сегодня на Дворцовой площади штаб, встретились с представителями Западного военного округа. Пенсионеры из закрытого городка Каменка более года живут в разваливающейся расселенной девятиэтажке.

    В доме орудуют мародеры, нет отопления, горячей воды, а неделю назад отключили и холодную. Из всех благ цивилизации осталось только электричество. При этом коммунальщики продолжали исправно присылать счета.

    После протестной акции Сергею и Ирине Григораш обещали выделить жилье в маневренном фонде. Ключи от квартиры они надеются получить уже завтра. Также командование пообещало списать с пенсионеров плату за отопление, которого в их доме давно нет.

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