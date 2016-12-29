Семья отставников из Каменки добилась переезда из аварийного дома

Пикет супругов Григораш перед штабом Западного военного округа принес долгожданный результат.пикетировавшие сегодня на Дворцовой площади штаб, встретились с представителями Западного военного округа. Пенсионеры из закрытого городка Каменка более года живут в разваливающейся расселенной девятиэтажке.
В доме орудуют мародеры, нет отопления, горячей воды, а неделю назад отключили и холодную. Из всех благ цивилизации осталось только электричество. При этом коммунальщики продолжали исправно присылать счета.
После протестной акции Сергею и Ирине Григораш обещали выделить жилье в маневренном фонде. Ключи от квартиры они надеются получить уже завтра. Также командование пообещало списать с пенсионеров плату за отопление, которого в их доме давно нет.
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