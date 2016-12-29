Украина ввела дополнительные санкции против России

Украинские власти утвердили дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Из сообщения Совбеза Украины: «В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора».
В Совбезе отметили, что санкции введены против лиц, которые избраны в Государственную думу по результатам выборов в Крыму и Севастополе, членов избирательных комиссий и украинских предприятий в Крыму, которые были «перерегистрированы по российскому законодательству». Также ограничения коснутся «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России».
Помимо этого в санкционный список попали бывшие руководители Украины, объявленные в розыск, и те, кто «причастен к финансированию террористической деятельности и агрессии против Украины».
Ранее сообщалось, что украинские власти планируют расширить антироссийский санкционный список и внести в него россиян, якобы причастных к лишению свободы украинцев по политическим мотивам.
Напомним, в первый антироссийский санкционный список Украина ввела в сентябре 2015 года. В октябре 2016 года он был расширен. Санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц, среди которых «Башнефть», «Рособоронэкспорт», авиакомпания «ЮТэйр», «Ростех», «Русал», ОАК, а также российские платежные системы.
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