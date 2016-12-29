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  • 29.12, 21:34

Боевики снова обстреляли посольство РФ в Дамаске

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Боевики снова обстреляли посольство РФ в Дамаске

Боевики снова обстреляли посольство РФ в Дамаске

На территорию посольства России в Сирии упала мина.

Боеприпас взорвался у входа в консульский отдел. Был нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщили в МИД РФ, нападение произошло сегодня во второй половине дня. Мина была выпущена из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены».

Отметим, что российская дипмиссия в Дамаске подверглась нападению и накануне. Одна мина упала рядом с посольством, а вторая — во внутреннем дворе комплекса зданий посольства.

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