Боевики снова обстреляли посольство РФ в Дамаске

На территорию посольства России в Сирии упала мина.
Как сообщили в МИД РФ, нападение произошло сегодня во второй половине дня. Мина была выпущена из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены».
подверглась нападению и накануне. Одна мина упала рядом с посольством, а вторая — во внутреннем дворе комплекса зданий посольства.
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