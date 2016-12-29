Обама спешит ввести санкции против РФ до прихода Трампа

Вашингтон под занавес президентского срока Обамы может объявить о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщают американские СМИ, этого не исключает и действующий глава Госдепартамента Джон Керри.обвинение в кибератаках, якобы устроенных и срежиссированных Кремлем, чтобы подорвать святая святых — выборы американского президента.
Конкретный набор мер пока неизвестен, но в США считают, что они могут быть направлены против тех, кто, по мнению администрации Обамы, причастен ко взлому серверов Демократической партии, и тех, кто принимал участие в кампании по дезинформации во время выборов. Белый дом уверен, что во многом благодаря этому Хиллари Клинтон проиграла выборы.
Обаме осталось 22 дня до конца президентства, и он явно пытается успеть с новыми санкциями до передачи полномочий Трампу. Президент США даже не стал дожидаться окончания официального расследования хакерских атак, результаты которого должны появиться только в январе.
Джон Керри: «Все кибератаки, но особенно российская, оказали существенное влияние на нашу систему и политический процесс. Они вторглись на территорию наших выборов. Регулярная публикация украденной переписки лишь одной партии внесла свой вклад».
При этом избранный президент Дональд Трамп полагает, что Америке нужно перестать искать виноватых и сосредочиться на внутренних делах страны.
Ссора с Россией на старте своего президентского срока явно не входит в планы Трампа. И поспешные президентские указы Обамы о санкциях новый глава Белого дома легко сможет отменить. По крайней мере в России надеются на улучшение отношений с приходом в Вашингтон новой администрации.
Сергей Лавров: «Мы открыты для общения в любой момент в самых разных форматах, но не форсируем события. В том числе потому, что понимаем, насколько плотно Дональд Трамп в эти дни занят формированием своей администрации. Очевидно, что для него сегодня это самая важная задача».
Очередные санкции Обамы могут стать обычным хлопком дверью перед уходом. Тем более что не только с Россией США сейчас стремительно портят отношения. На этой неделе Израиль обиделся на своего заокеанского союзника за то, что тот воздержался при голосовании в ООН по поводу расширения еврейских поселений на Палестинских территориях.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху откровенно заявил, что такие в кавычках друзья, как Обама, Израилю не нужны и он очень ждет прихода в Белый дом Дональда Трампа.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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