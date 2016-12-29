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  • 29.12, 21:35
Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе. Дед Мороз, Москва, Новый год, НТВ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе

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Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе

Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе

Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе

    Сегодня в Москве можно увидеть собор Василия Блаженного — но не там, где обычно, а также башни казанского Кремля и волгоградскую Родину-мать. Все это — благородного голубоватого льда, вырубленного в чистейших озерах по всей стране.

    На Поклонной горе сегодня вечером открылся новогодний фестиваль скульптур, изображающий самые известные памятники разных российских городов. Главный гость праздника — Дед Мороз, только-только вернувшийся из грандиозного турне по всей стране, в котором его сопровождали ведущие и корреспонденты НТВ.

    О том, как проходит новогодний праздник на Поклонной горе, — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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