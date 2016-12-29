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  • 29.12, 21:34
В новогоднем эфире НТВ будет разыгран миллиард рублей. Дед Мороз, Москва, Новый год, НТВ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В новогоднем эфире НТВ будет разыгран миллиард рублей

2 комментария

В новогоднем эфире НТВ будет разыгран миллиард рублей

В новогоднем эфире НТВ будет разыгран миллиард рублей

    Внушительный подарок своим зрителям телеканал НТВ приготовил на главную ночь года.

    В праздничном эфире будет разыграна рекордная в истории российских лотерей сумма — миллиард рублей, а еще будут разыграны множество призов на сотни миллионов.

    Новогодний эфир на НТВ открыт для всех желающих — и это не шутка, вы действительно сможете связаться со студией, используя любой гаджет: телефон, ноутбук или камеру.

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