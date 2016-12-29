#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
play/pause
volume
size
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9
16+
Москва
Москва
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Владивосток
Владикавказ
Екатеринбург
Иркутск
Калининград
Кемерово
Комсомольск-на-Амуре
Красноярск
Магадан
Находка
Нижний Новгород
Новосибирск
Норильск
Омск
Оренбург
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Санкт–Петербург
Томск
Тюмень
Улан-Удэ
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Южно-Сахалинск
Якутск
29.12, 21:34
Новости
Темы
Передачи
ТВ-программа
Новый Год
Приложения
НТВ в социальных сетях
iOS
Android
twitter
facebook
google
vk
odnoklassniki
instagram
telegram
ВЕСТИ ИСТОРИЮ
Удалить приложение
История активности:
новости
Новый год и Рождество
В новогоднем эфире НТВ будет разыгран миллиард рублей
29.12.2016, 19:57
2
комментария
В новогоднем эфире НТВ будет разыгран миллиард рублей
Внушительный подарок своим зрителям телеканал НТВ приготовил на главную ночь года.
2335
Дед Мороз
Москва
Новый год
НТВ
торжества и праздники
В праздничном эфире будет разыграна рекордная в истории российских лотерей сумма — миллиард рублей, а еще будут разыграны множество призов на сотни миллионов.
Новогодний эфир на НТВ открыт для всех желающих — и это не шутка,
вы действительно сможете связаться со студией
, используя любой гаджет: телефон, ноутбук или камеру.
Новости по теме
Новый год и Рождество
Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе
Пациентам детского хосписа в Петербурге подарили новогодний концерт с Михаилом Боярским
Петербургские ветеринары дали советы, как сделать Новый год безопасным для кошек и собак
Питерское метро станет круглосуточным в Новый год и Рождество
Все новости по теме
2
Спасибо за голос!
Читайте также
Дед Мороз посетил фестиваль ледяных скульптур на Поклонной горе
149
0
НТВ проводит большой праздник в Москве
541
0
Дед Мороз поздравил пользователей сайта НТВ
885
0
Журналисты НТВ сравнили Дедов Морозов из разных российских регионов
2169
1
Перед наступлением Нового года НТВ разыграет сказочный приз
4405
3
Дед Мороз зовет всех установить рекорд по катанию с горки в Ледовой Москве
1117
1
Главный Дед Мороз устроит волшебное шоу на Поклонной горе в Москве
582
0
Дед Мороз с помощниками добрался до
Санкт-Петербурга
1913
2
Петербургских сирот и многодетные семьи ждут сюрпризы от Деда Мороза и звездной команды НТВ
552
0
Показать ещё
Комментарии
ntv.ru
Меню сайта
Новости
Темы
Передачи
ТВ-программа
Телекомпания
Новости компании
История
Вещание
Вакансии
Логотип
Реклама
НТВ в социальных сетях
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Google+
Приложения
Мобильная версия
iOS
Android
Smart TV
RSS
Найти
© AO «Телекомпания НТВ». Все права защищены.
При любом использовании материалов НТВ ссылка (для сайтов - гиперссылка на
www.ntv.ru
) обязательна.
Используя настоящий сайт, вы обязуетесь выполнять условия данного
соглашения
На настоящем сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Курение вредит вашему здоровью.
16+
Комментарии