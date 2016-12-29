Ярославль официально стал столицей Золотого кольца

Несколько часов назад у Золотого кольца появилась столица — губернатор Ярославской области передал мэру древнего города сертификат Роспатента.

Из него следует, что отныне Ярославль официально становится центром популярного туристического маршрута — Золотого кольца.Термин «Золотое кольцо» появился в 60-е и изначально включал в себя восемь городов к северо-востоку от Москвы, богатых древними памятниками — Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев посад, Суздаль и Ярославль. Позже в туристические программы стали включать и другие города, например Углич и Мышкин. А в прошлом году министр культуры объявил частью Золотого кольца и расположенную к юго-западу от Москвы Калугу.