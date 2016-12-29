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  • 29.12, 21:34
Путин ужесточил правила для организаторов детского отдыха. дети и подростки, законодательство, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин ужесточил правила для организаторов детского отдыха

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Путин ужесточил правила для организаторов детского отдыха

Путин ужесточил правила для организаторов детского отдыха

    Сегодня Владимир Путин подписал ряд важных законов и поручений. По ним чиновникам запрещается владеть зарубежными активами через третьих лиц, у банков появляется право не указывать СНИЛС в кредитной истории клиента, а также вводятся жесткие требования для организаторов детского отдыха.

    Последний документ обязует компании и учреждения, которые занимаются детским отдыхом, в том числе организуют проезд, создать безопасные условия, обеспечить детей присмотром, уходом и питанием. По закону должны быть разработаны профстандарты для персонала, который работает с несовершеннолетними. Организации обязаны соблюдать требования антитеррористической безопасности, на месте купания детей должны дежурить спасатели, а о маршруте туристического подхода необходимо информировать местные власти.

    О необходимости такого закона заговорили в связи с многочисленными обращениями граждан после трагедии на карельском Сямозере. Тогда дети без необходимой подготовки и снаряжения отправились в поход на лодках и попали в шторм. Погибли 14 детей.

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