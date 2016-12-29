Путин ужесточил правила для организаторов детского отдыха

Сегодня Владимир Путин подписал ряд важных законов и поручений. По ним чиновникам запрещается владеть зарубежными активами через третьих лиц, у банков появляется право не указывать СНИЛС в кредитной истории клиента, а также вводятся жесткие требования для организаторов детского отдыха.
О необходимости такого закона заговорили в связи с многочисленными обращениями граждан после трагедии на карельском Сямозере. Тогда дети без необходимой подготовки и снаряжения отправились в поход на лодках и попали в шторм. Погибли 14 детей.
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