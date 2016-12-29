Задержан подозреваемый в убийстве женщины и пятилетнего ребенка в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее пятилетнего сына, тела которых нашли в подмосковном Королёве.
В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.
Ранее сообщалось, что 27 декабря в правоохранительные органы обратились работники детского сада, которые заявили, что не видели пятилетнего ребенка с 19 декабря. В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери были обнаружены в квартире по их постоянному месту регистрации в Королёве с признаками насильственной смерти.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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