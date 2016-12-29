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  • 29.12, 20:03

Под Пензой умер мужчина, выпивший незамерзайку, шампанское и одеколон

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Под Пензой умер мужчина, выпивший незамерзайку, шампанское и одеколон

Под Пензой умер мужчина, выпивший незамерзайку, шампанское и одеколон

Житель Пензенской области скончался в больнице, по предварительной информации, в результате отравления спиртосодержащей жидкостью.

Как сообщила супруга скончавшегося, 53-летний мужчина 27 декабря он выпил жидкость для автомобильного стеклоомывателя, 28 декабря — шампанское и туалетную воду. Через некоторое время жителя Нижнего Ломова доставили в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. Спустя 40 минут он скончался.

Следователи начали проверку по факту смерти жителя Нижнего Ломова, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.

После массового отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области, где от отравления в том числе жидкостью для ванн «Боярышник» скончались 76 человек, Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключения были сделаны для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

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