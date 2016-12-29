Под Пензой умер мужчина, выпивший незамерзайку, шампанское и одеколон

Житель Пензенской области скончался в больнице, по предварительной информации, в результате отравления спиртосодержащей жидкостью.
Следователи начали проверку по факту смерти жителя Нижнего Ломова, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает РИА Новости.
После массового отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутской области, где от отравления в том числе жидкостью для ванн «Боярышник» скончались 76 человек, Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключения были сделаны для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.
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