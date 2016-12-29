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  • 29.12, 18:32

В ICANN заявили о невозможности отключить Россию от Интернета

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В ICANN заявили о невозможности отключить Россию от Интернета

В ICANN заявили о невозможности отключить Россию от Интернета

«Невозможно технологически»: вице-президент Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) Михаил Якушев прокомментировал заявление советника президента РФ Германа Клименко о возможном отключении России от мирового Интернета в связи с западными санкциями.

Вице-президент ICANN Михаил Якушев в интервью RNS заявил о том, что отключить Россию от Интернета нельзя.

Михаил Якушев, вице-президент ICANN: «Отключить Россию от Интернета невозможно технологически, ну разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством».

Как такового «российского сегмента» в принципе не существует, подчеркнул Якушев. Поэтому «постановка вопроса о его отключении или автономной работе не имеет смысла».

Михаил Якушев: «В Интернете нет и не может быть ни сегментов, ни суверенитета, как их нет и не может быть ни в телефонах, ни в пишущих машинках, ни в карандашах и ластиках».

Вице-президент ICANN заверил, что использование и развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток „дестабилизации“ этого использования, причем как „снаружи“, так и „изнутри“, поскольку сами эти технологии предусматривают возможность их максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов».

Ранее советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко заявил, что в случае ухудшения отношений с Западом Россия должна быть готова к «отключению от мирового Интернета». Поэтому, по его словам, необходимо «отрегулировать российский сегмент Интернета, чтобы защититься от подобных сценариев».

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